البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

وافق أعضاء البرلمان التركي بالأغلبية، اليوم الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا.

وانطلقت ظهر اليوم الخميس الجلسة الطارئة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.