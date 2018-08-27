البرلمان الجزائري بالقاهرة للمشاركة في أشغال الجمعية البرلـمانية للإتحاد من أجل المتوسط 

يشارك البرلمان الجزائري في أشغال الإجتماع المصغر للجنة الطاقة والبيئة والـمياه التابعة للجمعية البرلـمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

التي ستحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، يوم غد الثلاثاء، حسب ما ما أفاد به بيان لمجلس الأمة، اليوم الاثنين.

وحسب ذات المصدر، فإن البرلمان الجزائري، سيمثله عضو مجلس الأمة، عمار مخلوفي، نائب رئيس لجنة الطاقة والبيئة والـمياه

التابعة للجمعية البرلـمانية للإتحاد من أجل المتوسط، وسيتم خلال هذا الإجتماع وضع برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة وتقييم البرامج السابقة.