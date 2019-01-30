يشارك وفد من البرلمان الجزائري في أشغال إجتماع لجنة الإرتقاء بمستوى الحياة والتبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية.

ويعقد الإجتماع التابع للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، يوم الجمعة 01 فيفري بمدينة الرباط المغربية.

ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدة موضوعات منها تبادل وجهات النظر حول موضوع الشباب في المنطقة الأورومتوسطية.

وإشكالية الإلتزام المجتمعي، وتجاذبات الفضاء الإفتراضي.

للإشارة، فإن الوفد البرلماني يتألف من نائبي المجلس الشعبي الوطني شافع بوعيش وفضيلة عالم، بالإضافة إلى عضو مجلس الأمة محمد الصالح بوقفة.