البرلمان الجزائري يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

شارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. والذي انعقد أمس الجمعة بنيقوسيا في قبرص.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس الجزائر شاركت بالنائبين إسماعيل ميرة، وعمر بن عودة الذي استعرض خلال مداخلته “جهود الجزائر لمجابهة الهجرة اللاشرعية”. كما ابرز مبرزا “السياسة المنتهجة من طرف الدولة فيما يتعلق بمساعدة المهاجرين واللاجئين”.

كما تطرق النائب بن عودة إلى الوضع الراهن في السودان، داعيا “الاشقاء السودانيين الى التعقل والجلوس الى طاولة الحوار”.

وخلال الإجتماع تناول المشاركون عدة مواضيع تخص “التحديات المشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وكذا التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلم والاستقرار”.