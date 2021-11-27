البرلمان الجزائري يواصل مشاركته في أشغال الإتحاد البرلماني الدولي

يواصل وفد البرلمان الجزائري مشاركته لليوم الثاني في أشغال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة منذ يوم أمس الجمعة في مدريد.

وفي هذا السياق أفاد بيان للجلس الشعبي الوطني اليوم السبت، فسيتضمن جدول أعمال هذه الجمعية مناقشة موضوع رئيسي هو: “التغلب على الانقسامات وتعزيز التماسك من أجل مواجهة التحديات الراهنة للديمقراطية”.

وكذا مواضيع أخرى تتم مناقشتها في إطار الهيئات النظامية واللجان الدائمة للاتحاد.

للإشارة، فإن هذا الوفد البرلماني يترأسه أحمد بناي نائب رئيس مجلس الأمة ويضم عن المجلس الشعبي الوطني كلا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني،

والنائبين فريدة إيليمي ومحمد أنور بوشويط .

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بوغالي: الجزائريون في المواقف الحاسمة متضامنون

كما قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على هامش إدلائه بصوته في الإنتخابات المحلية، أن هذا اليوم درس للمغرضين والمشككين في إجرائها. وأورد بوغالي: “اليوم نعطي درسا لهؤلاء المغرضين، لينتفعوا به للأبد، وهو أن الجزائريين في المواقف الحاسمة متضامنين للرفع من شأن البلاد”. وأضاف ذات المتحدث، إن الإنتخابات المحلية، تعتبر محطة حاسمة في تاريخ الجزائر. وتندرج في البرنامج الذي التزم به رئيس الجمهورية لبناء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة. وتابع بوغالي، إن المواطن الجزائري لديه الحق في الإختيار لإيجاد الكفاءات والطاقات القادرة على تنمية البلاد والرفع من شأنها. مضيفا إن الحكومة منخرطة في مسار الاصلاحات، ومشددا على ضرورة إنخراط كل أفراد الشعب في هذا المسعى، لأن التغيير ليس بالسهل. وتابع بوغالي: “نحن نقر أنه وفي الماضي كان هناك أخطاء في التسيير، واليوم هي فرصة سانحة يجب إستغلالها بقوة. للرفع من شأن البلاد، واسترجاع مكانتها، ليس في المجال الدبلوماسي فقط ولكن في الجانب الاقتصادي”. مضيفا إن هذا غير مستحيل على الجزائريين الذين قدمو ولا يزالون يقدمون الدروس في عدة مجالات. مؤكدا ان الجزائر تملك الكفاءات والطاقات، التي تمكنها من الخروج بسلام.

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