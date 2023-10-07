البرلمان العربي يحذر من التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

حذر البرلمان العربي في بيان له اليوم من التصعيد الخطير الجاري في الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة .

وإستنكر البرلمان العربي للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى تصاعد وتيرة إعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.

كما حمل البرلمان العربي الكيان الصهيوني، تبعات هذا التصعيد الخطير داعبا المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري.

وحث الكيان الصهيوني على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. مع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.