البرلمان العربي يستنكر إحراق مستوطنين لنسخة من المصحف الشريف بجنوب نابلس

إستنكر البرلمان العربي إقدام عدد من المستوطنين الصهاينة خلال اقتحامهم قرية بجنوب نابلس. بتدنيس مسجد وتمزيق نسخة من المصحف الشريف وإحراقها والإعتداء على المواطنين الفلسطينيين في عدة قرى في الضفة الغربية المحتلة وسرقة ممتلكاتهم وإحراقها. مؤكدا أنه عمل مدان ومرفوض وينتهك كل القيم وينشر الكراهية.

وشدّد البرلمان العربي في بيان له، على رفضه التام لمثل هذه الأفعال الهمجية المشينة والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية وخرقا صارخا للقانون الدولي. ولكل الأعراف والمواثيق التي تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية العبادة.

وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لصمته على مثل هذه الجرائم وحد لجرائم الاحتلال الصهيوني. تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته وحذر من استمرار هذا النهج العنصري في الإعتداء على المقدسات.