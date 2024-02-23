البرلمان العربي يُعلق على نقض مشروع قرار الجزائر حول غزة

عبر البرلمان العربي عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له، أن ذلك يشير إلى منظومة غير قادرة على ضمان الأمن والاستقرار العالميين.

وحث البرلمان العربي على وجوب إصلاح هذه المنظومة الدولية حتى تتمكن من الاضطلاع بعملها في حفظ السلام العالمي.

واختتم البرلمان العربي بيانه واصفا ما يحدث في غزة من عدوان ودمار بالعار على جبين الإنسانية.