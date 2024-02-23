إعــــلانات
الوطني

البرلمان العربي يُعلق على نقض مشروع قرار الجزائر حول غزة

بقلم نادية بن طاهر
البرلمان العربي يُعلق على نقض مشروع قرار الجزائر حول غزة
  • 138
  • 0

عبر البرلمان العربي عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له، أن ذلك يشير إلى منظومة غير قادرة على ضمان الأمن والاستقرار العالميين.

وحث البرلمان العربي على وجوب إصلاح هذه المنظومة الدولية حتى تتمكن من الاضطلاع بعملها في حفظ السلام العالمي.

واختتم البرلمان العربي بيانه واصفا ما يحدث في غزة من عدوان ودمار بالعار على جبين الإنسانية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ixCSl
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر