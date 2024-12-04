البرلمان الفرنسي يسقط حكومة ماكرون

وافق البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه.

وصوّت 331 نائباً بالجمعية الوطنية على طلب لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.

وأحدث التصويت بسحب الثقة من الحكومة مفاجأة، إذ إنها أوّل حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ سنة 1962.

وجاء هذا المقترح من نواب المعارضة احتجاجا على تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي.

وسيساهم حجب الثقة عن الحكومة في تعميق الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.

كما سيعطل إصدار قانون مشروع الميزانية ويتسبب في تأخير ضخ رواتب ومنح وتمويل مشاريع.

وأجبرت جلسة حجب الثقة عن الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعجيل موعد عودته من السعودية. إذ عاد مباشرة من المطار نحو قصر الإيليزيه لمتابعة مجريات جلسة حجب الثقة والتحضير لتشكيل حكومة جديدة.

وطالب جان لوك ميلونشون، زعيم حركة فرنسا غير الخاضعة على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية ماكرون بالرحيل.

كما علّق ميلونشون بأنه يجب على ماكرون أن يرحل.. وحتى إن عيّن حكومات جديدة كل 3 أشهر لن يصمد 3 سنوات.