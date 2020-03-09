البرلمان: المصادقة على ترشيحين لعضوية المجلس الدستوري

صادق اليوم المجلس الشعبي الوطني على ترشيحين لعضوية المجلس الدستوري وهذا بعد الاطلاع على قائمة النواب المرشحين.

وخلال الاجتماع النواب اليوم برئاسة سليمان شنين احيل مشروع قانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

كما اطلع على قائمة النواب المرشحين لعضوية المجلس الدستوري وصادق على ترشيحين .

وأضاف بيان المجلس أن جدول الاعمال تضمن دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس وإسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .

كما قام أعضاء المجلس اليوم بدراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية وتنظيم بعثات استعلامية من بعض اللجان الدائمة.