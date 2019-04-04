البرلمان يجتمع بغرفتيه لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية

يجتمع البرلمان بغرفتيه، العليا والسفلى، اليوم الخميس، للبث في شغور منصب رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا، بعد أن قدم الرئيس المستقيل، عبد العزير بوتفليقة، استقالته، الى المجلس الدستوري أول أمس الثلاثاء.

وحسب ما ينص عليه الدستور، في المادة 102 منه، وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويثبت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.