البرنت يرتفع إلى أزيد من 62 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار البرنت اليوم الخميس مدعومة بتوقعات تمديد “أوبك” لتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع سيعقد نهاية هذا الشهر.

على أثر زيادة المخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة.

وقد ارتفع مزيج “برنت” في العقود الآجلة بمقدار 19 سنتا.

أو ما نسبته 0.3 بالمائة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 62.06 دولار للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 6 سنتات مقارنة مع التسوية السابقة إلى 55.39 دولار للبرميل.

و ارجع متعاملون ذلك الى الجهود التي تقودها منظمة “أوبك” لخفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار.

ومن المنتظر أن ينتهي أجل اتفاق “أوبك” مع منتجين مستقلين لخفض الإمدادات في مارس 2018.

لكن المنظمة ستعقد اجتماعا في الـ 30 من نوفمبر لمناقشة سياستها ومن المتوقع أن تمدد أجل الاتفاق.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 10 من نوفمبر.

لتصل إلى 459 مليون برميل بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وسجل إنتاج الخام في الولايات المتحدة، مستوى قياسيا بلغ 9.65 مليون برميل يوميا.

ما يعني أن الإنتاج ارتفع بنحو 15 بالمائة، منذ أدنى مستوى سجله وهو في منتصف 2016.