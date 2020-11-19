البروفسور رضا مالك حميدي: وحدة العناية المركزة بمستشفى بني مسوس امتلأت عن آخرها

كشف البروفسور رضا مالك حميدي، رئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى بني مسوس، أن الأسرة امتلأت عن آخرها.

وقال لموقع صحة “نواجه مشكلة إدارة المرضى الذين يصلون أكثر فأكثر إلى هياكل المستشفيات، ولا سيما في وحدة العناية المركزة”.

وأضاف “خدمة الإنعاش غارقة، وطاقم التمريض متعب، ولا يوجد المزيد من الأسرة للعناية بها. شحن هؤلاء المرضى”.

وكشف البروفسور أن وحدة العناية المركزة ببني مسوس تحتوي على 12 سريراً بالإضافة إلى 8 أسرة أخرى كلها مشبعة.

وتابع “نحاول العمل عن كثب لصالح المرضى، الوضع مقلق، خاصة في ظل عدم وجود أسرة إنعاش”.

وأضاف “طاقم الطب والتمريض متعب جدًا، خاصة بعد 9 أشهر من العمل المتواصل، ومن المحتمل أن يكون السبب هو الإرهاق”.

وكشف رئيس وحدة العناية المركزة عن متوسط ​​عمر الحالات المصابة الخطيرة، والتي تجاوزت السبعين، وتتراوح الآن بين 55 و60 عامًا.

وأوضح البروفيسور أن المرضى المقيمين في المستشفى يتلقون فقط علاج الأعراض.

وقال “الشيء الوحيد الذي يمكن لطاقم التمريض القيام به هو إعطاء الدواء لإراحة المريض وقبل كل شيء ضمان الأوكسجين”.

وحث الأستاذ رضا مالك حميدي المواطنين على احترام الإجراءات الوقائية، وخاصة الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مقاومون للفيروس.