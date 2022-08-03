البروفيسور أخاموك: الجزائر في بداية الموجة الخامسة لكورونا

كشف البروفيسور إلياس باي أخاموك، عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن الحالات المصرح بها لوباء كورونا هي تلك المؤكدة عن طريق تحليل الـ PCR. مضيفا أن الوباء لم ينته بعد والجزائر في بداية الموجة الخامسة.

وأشار البوفيسور أخاموك في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن الفيروس لم ننته منه بعد واندثاره يكون على سنوات. كما أن الإختفاء يكون تدريجيا. غير أن الأعداد المرتفعة في بلدان أخرى من العالم مع خطر تواجد متحورات جديدة سيكون خطر التفشي في الجزائر مؤكدا لأن القضية عالمية. مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر في بداية الموجة الخامسة.