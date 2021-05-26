البروفيسور بلحسين: لهذا اشترطت السلطات على القادمين الحجر وpcr من مالهم الخاص

قال البروفيسور محمد بلحسين، المسؤول السابق بالصحة العالمية، والمستشار الدولي بالصحة العمومية، إنه من المستحيل فتح الحدود دون إجراءات وقائية.

وجاء تصريح البروفسور محمد بلحسين، في حواره مع موقع visas et voyage.

وأشار أن إغلاق الحدود كان له آثار إيجابية على بلادنا، والذي مكن من انخفاض عدد الإصابات بكورونا، مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف “بما أن الوباء لم ينته ، لا يمكننا التظاهر بعدم حدوث شيء واستئناف السفر العادي، يجب ضمان حماية المواطنين”.

وأشار أن السلطات وضعت هذه الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية والطبية والصحية البحتة وكذلك الجوانب اللوجستية والأمنية.

وأشار أن هناك دول عدة، اشترطت الخضوع لحجر مدته أسبوعين، ومن مال المسافر الخاص، وهو إجراء قاس بالمقارنة مع الجزائر.

لهذا اشترطت السلطات على القادمين إلى الجزائر الحجر وفحص pcr

وتحدث البروفسور بلحسين عن اشتراط السلطات على القادمين إلى الجزائر الحجر وفحص pcr.

وقال “عندما نجري اختبار pcr، يمكن أن يكون سالبًا، ولكن المسافر أصيب بالفيروس في نفس اليوم”.

وأضاف ” إلا أن إخضاع المسافر للحجر، وإعادة إجراء الفحص مرة أخرى يمكن من خلاله إثبات سلبية أو إيجابية الإصابة”.

أما عن دفع المسافرين للفحص والحجر من مالهم الخاص، أفاد البروفسور أن العديد من البلدان قامت بذلك منذ ظهور الوباء.