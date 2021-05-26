البروفيسور بلحسين: لهذا اشترطت السلطات على القادمين الحجر وpcr من مالهم الخاص

قال البروفيسور محمد بلحسين، المسؤول السابق بالصحة العالمية، والمستشار الدولي بالصحة العمومية، إنه من المستحيل فتح الحدود دون إجراءات وقائية.
وجاء تصريح البروفسور محمد بلحسين، في حواره مع موقع visas et voyage.
وأشار أن إغلاق الحدود كان له آثار إيجابية على بلادنا، والذي مكن من انخفاض عدد الإصابات بكورونا، مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف “بما أن الوباء لم ينته ، لا يمكننا التظاهر بعدم حدوث شيء واستئناف السفر العادي، يجب ضمان حماية المواطنين”.
وأشار أن السلطات وضعت هذه الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التقنية والطبية والصحية البحتة وكذلك الجوانب اللوجستية والأمنية.
وأشار أن هناك دول عدة، اشترطت الخضوع لحجر مدته أسبوعين، ومن مال المسافر الخاص، وهو إجراء قاس بالمقارنة مع الجزائر.
لهذا اشترطت السلطات على القادمين إلى الجزائر الحجر وفحص pcr
وتحدث البروفسور بلحسين عن اشتراط السلطات على القادمين إلى الجزائر الحجر وفحص pcr.
وقال “عندما نجري اختبار pcr، يمكن أن يكون سالبًا، ولكن المسافر أصيب بالفيروس في نفس اليوم”.
وأضاف ” إلا أن إخضاع المسافر للحجر، وإعادة إجراء الفحص مرة أخرى يمكن من خلاله إثبات سلبية أو إيجابية الإصابة”.
أما عن دفع المسافرين للفحص والحجر من مالهم الخاص، أفاد البروفسور أن العديد من البلدان قامت بذلك منذ ظهور الوباء.
التعليقات (6)
ALLAH LA YEREBHEK YA KEDAB
وكأن بالبروفيسور محمد بلحسين يقرأ “ويل للمصلين” ويتوقف. وماذا عن بي سي ار 36 ساعة الذي لم تضعه أي دولة؟ وماذا عن من استكمل التلقيح ألا يكفي أن يحضر بي سي ار سلبي ثم في الجزائر بي سي ار سلبي ثم يذهب إلى بيته وليس إلى الحجر لمدة 5 ايام؟ وماذا عن الأولاد الذين اقل من 16 سنة؟ ونتيجة بي سي ار سلبية في بلد السفر وفي الجزائر؟؟؟؟ تصور ان عائلة من زوج وزوجة وخمسة أولاد كم سيدفعون ثمنا للبي سي ار والفندق؟ طبعا لا تكفيهم غرفة واحدة فسيضطروهم لحجز غرفتين على الأقل والتكاليف مضاعفة طبعا؟؟؟ اتقوا الله وقدموا المعطيات كاملة غير منقوصة.
ان لم تستحي فقل ما شئت
Si vous n’êtes pas capables de générer il faut laisser la place, à ceux qui ont plus de compétences
كيفًً فتح الحدود والشعب بدون تلقيح
ما تحشمش بروفيسور وتكذب قولنا شكون هاذو البلدان اللي دارو هكذا الحقيقة ان ما كان حتى بلاد ما دارت هكذا ، غير المسؤولين تع الدزاير اللي يفهمو بزااف الله لا تربحهم، اوروبا كامل و تركيا يقولك الحجر في دارك ماشي يفرض عليك فندق بالثمن اللي يحب هو
ممكن للبروفيسور انتاع بلاد ميكي اقول من هي البلاد التي تخضع مواطنيها للحجر مع العلم لنهم اخدوا جرعتين من اللقاح …نحتشون يماكم