البروفيسور بن خدة يحذر: هذه الأمراض التي يسببها التاكوس والبيتزا

حذر البروفيسور سليم بن خدة نجل المجاهد الراحل بن يوسف بن خدة، من خطر تناول التاكوس والبيتزا، على صحة الجسم.

وجاء هذا بمناسبة اللقاء الثامن الذي يحمل اسم الراحل بن يسوف بن خدة الذي نظمته جمعية الحكيم. وشارك فيه اطباء من ولاية المدية والولايات المجاورة.

وتحدث البروفسور عن الأمراض المزمنة وأمراض الأوعية والشرايين والسكري.

وقال إن هذه الأمراض لها عامل وراثي مثل أمراض السمنة والشرايين والسكري. والعامل الثاني بيئي ويتعلق بسوء التغذية الصحية وتناول الأغذية الغربية مثل البيتزا والتاكوس والمشروبات الغازية.

مضيفا إلى أن هذه المأكولات هي المسبب الرئيسي لأمراض السمنة والشرايين والسكري والتي يعاني منها شباب اليوم.

وقدم البروفيسور بن خدة نصيحة مفادها العودة الى النمط الغذائي للأجداد والمسمى حاليا الغذاء المتوسطي الغني بالحبوب والخضر وزيت الزيتون. وفقير من السكريات ذات الامتصاص السريع

وأكد البروفيسور على أهمية الوقائية التي تأخذ جذورها من الصغر وعلينا تشجيع الرياضة المدرسية.

كما أوصى بن خدة الأمهات بالرضاعة الطبيعية والوقاية، وقال إن الوقاية الصحية تبدأ من الصغر.

للإشارة، التاكوس أو التاكو طعام تقليدي من المطبخ المكسيكي، يرتكز على خبز الذرة.

ويحتوي التاكوس على الدهن مشبع والدهن التقابلي والكولسترول، والصوديومـ والبوتاسيوم والسكريات، السكر، البروتين، فيتامين، كالسيوم، فيتامين ب6، كوبالامين،مغنيسيوم.

أما البيتزا ‏فهي أكلة تعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وتركيا. حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين على حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل اللحم والخضروات. ثم أخذها عنهم الجنود الإيطاليين لينقلوها إلى إيطاليا مع إضافة صلصة الطماطم وجبن الموزاريلا ثم نقلها المهاجرون الإيطاليون لأمريكا.

وتحتوي البيتزا على الدهن مشبع والدهن التقابلي والكولسترول، والبوتاسيوم والسكريات، السكر، البروتين، كالسيوم، كوبالامين، مغنيسيوم.

للإشارة، يُعد الكوبالامين (Cobalamin) فيتامينًا مهمًا في تصنيع خلايا الدم الحمراء، ويؤدي دورًا هامًا في الوظائف العصبية.

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