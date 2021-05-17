البروفيسور بوعمرة: هكذا يمكننا الوصول إلى الفتح الكلي للحدود

شدد البروفيسور بوعمرة عبد الرزاق، المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، على ضرورة الالتزام لإنجاح عملية الفتح الجزئي للحدود.

ولدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال إن قرار الحكومة القاضي بالفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية مهم.

وقال إن القرار جد علمي، والأهم هو التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية.

كما أن المطارات التي تم اختيارها كبيرة ومهمة وتحتوي على الإمكانيات اللوجيستية اللازمة التي ستساعد في تطبيق القرار وتنظيم العملية.

وأشار البروفيسور بوعمرة بأن نجاح الفتح الجزئي للرحلات الجوية مسؤولية الجميع، من أجل تحقيق التحكم الجيد في العملية التنظيمية.

وقال إنه طريقة للوصول لمرحلة أخرى ولما لا الفتح الكلي، وهذا لا يكون إلا بمرافقة المواطن والمسافر الذي سيدخل البلاد.