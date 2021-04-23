البروفيسور جنوحات: السلالة النيجيرية تهددنا.. و3 ولايات انتشرت فيها بكثرة

حذر البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، من خطورة السلالة النيجيرية لكورونا.

وقال في حوار مع إذاعة سطيف “السلالة النيجيرية هي أخطر ما يهددنا حاليا تنتشر بكثرة ولا تستجيب بقوة مع اللقاحات”.

وأشار أن دراسة بريطانية هذا الأسبوع، أكدت أن نسبة وفيات السلالة النيجيرية تصل الى 4.5 وهي أكبر نسبة للوفيات.

وأفاد أن أكثر الولايات تأثرا بهذه السلالات الجديدة هي تبسة، الواد وورقلة وتصيب جميع الفئات الكبار والشباب.

وأوضح أن معهد باستور فقط من يستطيع الكشف عن هذه السلالات، ومن غير الممكن الكشف عن جميع الحالات بالوطن.

وتابع “نحن في بداية تصاعد الأرقام، الوقت ليس في صالحنا بإمكاننا التحكم في الوضعية وتفادي الموجة الثالثة بتدابير الوقاية”.