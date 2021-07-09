البروفيسور جيجيك: إرتفاع الإصابات في الجزائر لاعلاقة له بإعادة الفتح الجزئي للمجال الجوي

قال البروفيسور رضا جيجيك رئيس مصلحة مخبر المناعة الطبية بمستشفى بني مسوس، أن الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة. وكنا ننتظر هذه الموجة منذ شهور.

وأضاف البروفيسور في حديث لإذاعة سطيف، أن إرتفاع عدد الإصابات في الجزائر لاعلاقة له بإعادة الفتح الجزئي للمجال الجوي، لأن الدولة شدّدت من إجراءات .الوقاية. مشيرا في ذات السياق، إلى أنه قد يخلط البعض بين ضربات المكيف الهوائي وأعراض كورونا. مشددا على ضرورة إجراء التحاليل بمجرد ظهور أول .عارض. مضيفا أن هناك نقص في المعلومة ما أدى إلى انتشار الأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وأضاف في ذات السياق، أن إستصدار شهادات التلقيح للسماح بدخول الأماكن العامة من شأنه تحفيز وتشجيع عملية التلقيح. خاصة وأن بعض الدول استطاعت أن تسيطر نسبيا على المرض و لقّحت 50 بالمائة من مواطنيها وسمحت بنزع الاقنعة. لذا فإنه ليس لدينا خيار آخر سوى التلقيح. حيث أكد أنه مع أواخر 2021 إذا لقّحنا من 10 الى 15 مليون جزائري نستطيع القول اننا بلغنا الهدف المسطر.

وكشف البروفيسور، أن هناك أناس نصبوا أنفسهم اطباء وخبراء وعلماء يشككون في جدوى اللقاحات وهذا مؤسف. لذا يجب الإسراع في عملية التلقيح للعودة إلى الحياة العادية و كل شخص لديه الفرصة لتلقي اللقاح عليه أن لا يتردد. مؤكدا أنه ليس بامكان أي مختص او خبير الجزم متى سنخرج من هذه الأزمة.