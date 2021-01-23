البروفيسور رحال: اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية شهر جانفي.. وهكذا ستكون عملية التلقيح

أكد البروفيسور إلياس المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة أن لقاح ضد كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية شهر جانفي.

وأوضح رحال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا لم نعطي التاريخ بالتحديد لوصول اللقاح ولكن سيكون قبل نهاية الشهر.

وقال البروفيسور رحال سيكون هناك دورة تكوينية للتلقيح عقب وصول اللقاح وستدوم ساعتين فقط لأن كل لقاح وخصوصياته

وأضاف البروفيسور رحال أن المعنيين بالدورة هم الأطباء العامين والمختصين كذا الطاقم الشبه الطبي

عملية التلقيح بلقاح سبوتنيكv الروسي عبر العضلة وستكون على مرتين وبين الأولى والثانية 21 يوم يضيف البروفيسور

وكل شخص يتم تلقيحه بهذا اللقاح يبقى في المركزالذي اجرى فيه التطعيم مدة معينة لمعرفة هل هناك أعراض أم لا.

الشخص الذي يتم تلقيحه يسجل في دفتر رسمي للمؤسسات الصحية وسيتم إبلاغ المعني 21 يوم لأجل إجرائه اللقاح الثاني.

وسيتم تسجيل كل الاعراض التي حدتث للشخص الذي تلقى القاح الأول والثاني.

المعلومات المتحصل عليها من الاشخاص الملقحين يتم إرسالها إلى الوكالة الوطنيىة لليقظة الصيدلانية لتتبع كل الحالات التي ظهرت عليها الاعراض.

وأكد البروفيسور رحال أن كل الولايات معنية بالتلقيح، وتم توفير 170 وحدة متنقلة من أجل عملية التلقيح في مناطق الظل.