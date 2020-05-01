البروفيسور رشيد بلحاج: متخوفون جدا من التجمعات التي تشهدها معظم الأسواق

أعرب رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، البروفيسور رشيد بلحاج، اليوم الجمعة،عن قلقه “تجاه التجمعات التي سجلتها معظم الأسواق الوطنية خلال الشهر الفضيل”.

وقال البروفيسور، في فيديو نشرته صفحة “الصحة بنكوم”، “الظاهر أن المواطنين لم يفهموا بعد رسائلنا بخصوص خطورة إنتشار فيروس كورونا”.

وأضاف البروفيسور “أمر مؤسف ومحزن لدينا كمختصون في قطاع الصحة رؤية مشاهد مثل هذه في الأسواق والمحلات الجزائرية”.

وأشار البروفيسور “مثل هكذا تجمعات تعرض الشعب الجزائري لخطر الوباء”.

ودعا البروفيسور المواطنين “لأخذ التدابير الوقائية، خاصة مع قدوم يوم العيد المبارك وقال “آمل أن لا تقوم العائلات الجزائرية بإصطحاب أطفالهم للمحلات والأسواق قبل العيد”.

وأوضح البروفيسور في ذات السياق أن “الوضعية حالية بفيروس كورونا في الجزائر مستقرة، وهو ما لوحظ على مستوى كبرى المستشفيات بالعاصنة على غرار مستشفى القطار، بئر طرارية، باب الواد والرويبة”.

مشيرا أن “ذلك لا يعني أن الفيروس غير موجود لكن يبقى أنه لا يزال منتشر في الجزائر”.