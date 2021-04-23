البروفيسور كمال جنوحات: الحالة الوبائية “مقلقة”

وصف البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، الحالة الوبائية في البلاد بـ “المقلقة”.

وقال في حوار مع إذاعة سطيف “إذا واصلنا بنفس أسلوب التهاون الأرقام سترتفع في الأيام المقبلة”.

وتابع “عشنا 4 أشهر من الاستقرار الجيد بسبب اكتساب المناعة، لكن دخول السلالات الجديدة أفسد جميع الحسابات”.

وأضاف “إذا لم تكن فيه إجراءات سريعة من المواطن بلبس الكمامة أتوقع موجة ثالثة للوباء أقل خطورة من السابقتين”.

وأشار أنه حاليا أفضل وقاية هي لبس الكمامة، لأن الدراسات أثبتت أن الفيروس ينتقل عبر التنفس، وليس عبر الأسطح واللمس.

وقال “اكتسبنا مناعة جزئية، لكن لا نعرف هل هي فعالة مع السلالات الجديدة أم لا”.

وأشار أنه يتم حاليا القيام بدراسة ستظهر بعد أيام هل المصابون حاليا بالسلالة الجديدة سبق اصابتهم أم لا؟