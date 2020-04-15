البروفيسور محمد بلحسين: “يجب دراسة إجراءات رفع الحجر الصحي لتفادي انتشار موجة ثانية من الفيروس”

كشف البروفيسور محمد بلحسين المستشار الدولي في الصحة العمومية، أنه يمكن القول بتحفظ أننا تجاوزنا مرحلة الذروة من انتشار كورونا”

وقال بلحسين خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أن مرحلة الذروة لانتشار الفيروس كوفيد 19 في الجزائر قد تم تجاوزها.

وأوضح البروفيسور أن البيانات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس الكورونا وبعدد الوفيات تبين وجود نوع من الاستقرار في المنحنى، وهذا ما يجعلنا أن نقول أننا قد تجاوزنا مرحلة الذروة وبدأنا في المرحلة التنازلية لانتشار الفيروس”.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة التحفظ على نقطة الذروة، مشيرا إلى ضرورة انتظار احصائيات وبيانات التي تأتي بها الأيام القليلة القادمة لإعطاء قراءة صحيحة ومعرفة اتجاه تطور منحنى انتشار الفيروس.

وذكر محمد بلحسين عدد من المؤشرات الإيجابية التي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية على غرار انخفاض عدد الوفيات وانخفاض عدد الحالات الصعبة، والتحكم في الوضع الذي لم ينفلت مثلما حدث في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، حيث كانت مصالح الاستعجالات تحت ضغط شديد”.

من جهة أخرى، حذر البروفيسور من الموجة الثانية من انتشار الوباء، التي تحدث عادة عقب رفع إجراءات الحجر الصحي مثلما وقع في الماضي مع فيروس السارت وفيروس كورونا الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث على ضرورة الدراسة بعناية الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل رفع الحجر الصحي وهذا لتجنيب الموجة الثانية من انتشار الفيروس في الجزائر.