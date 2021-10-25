البريد المركزي يحتفي بيوم الأمم المتحدة

احتفى البريد المركزي، أمس الأحد، بيوم الأمم المتحدة، ، في ذكراه الـ76، حيث أضاء مبناه باللون الأزرق.

وغرد أليخاندرو إي ألفاريز، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الجزائر. “بمناسبة يوم الأمم المتحدة، أضاء المبنى التاريخي لمكتب بريد الجزائر مساء 24 أكتوبر، باللون الأزرق”.

للإشارة، يوم الأمم المتحدة يوم عالمي يحتفل به منذ العام 1947. حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ 24 أكتوبر من كل سنة يوما للاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة.

ويكمن الهدف من ذلك كسب دعم الشعوب ولتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة.

في 1971 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا (قرار الأمم المتحدة رقم 2782) والقاضي بإعلان يوم الأمم المتحدة عيدا عالميا. وأوصت كل الدول الأعضاء بالاحتفال به.