مما راق لي:

البشر أنواع

هناك من البشر قلوبهم بريئة كالأطفال، يتعاملون معك بكل وضوح و شفافيه.

وهناك من البشر قلوبهم عانت كثيرا، لا عاد يهمها فراق أو جراح أو أحزان.

وهناك قلوب أعدمها الإنتظار ومازالت عسي يأتي من تنتظره.

وهناك من البشر قلوبهم حزينة ووجوههم تبتسم دائما.

وهناك قلوب ضعيفة الإيمان ولامبالية لقدر أو نصيب

وهناك قلوب لازالت تحلم حتي لو كان الأمل ضعيف

وهناك من البشر ليس لهم قلوب فلا يشعرون بأحد

وهناك بــعـض البشر مثل الشوك أذا اقتربت منه لــتسقيه مــاء الحياة قام بـجـرحـــك، وبعضهم مثل الثعبان لا تراه ولكن عندما يراك يضع سمه بك دون أن تفعل لـــــه شيء.

والبعض الأخر من البشر مـــــــــــــثــل الـــــورد، كلما اقتربت منه لتسقيه لشعرت برائحته الطيبة تنبع من أعـمـاقـه..

والقلوب كثيرة والوجوه أكثر، فأنظر حولك جيدا لتعلم من الطيب، ومـــن الخبيث.

