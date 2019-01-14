البشير: التغيير في حكومة السودان لن يكون إلا بصناديق الإقتراع

صرح الرئيس السوداني عمر البشير ، اليوم الاثنين، أن التظاهرات الأخيرة في السودان لن تؤدي إلى تغيير الحكومة، أو أي تغيير سياسي في البلاد.

وذلك خلال تجمع عام في ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، غداة أول تظاهرات يشهدها الاقليم.

وجدد البشير بالمناسبة على أن التغييرات السياسية، لن تكون إلا عبر صناديق الاقتراع.

وذلك من خلال المشاركة في انتخابات 2020 الرئاسية.

وكان الرئيس السوداني قد قال خلال تظاهرة سابقة مؤيدة له في الخرطوم، إن هناك جهات تتآمر على بلاده.

مجددا دعوته لحاملي السلاح بالعودة، وتحكيم العقل، والمساهمة في بناء السودان.