البصل يصل إلى 140 دينار.. الفلاحون يوضحون

عرف البصل ارتفاعا رهيبا وغير مسبوق في السعر، حيث وصل في أسواق الجملة 80 دينار، وفي التجزئة 140 دينار. كما أرجع الفلاحون غلاء هذه المادة إلى العوامل المناخية.

وقال أحد الفلاحين، في تصريح للنهار، إن البصل الذي يتم تسويقه حاليا هو محصول العام الماضي. مشيرا إلى أن هذا العام لم يتم زرعه بسبب الحرارة الشديدة لأن البصل يحتاج إلى طقس بارد. مردفا “ربما عند استقرار الطقس سيتم التفكير في إنتاجه وتنخفض الأسعار”.

ومن جهته، أكد أحد التجار، أنه تم إدخال المادة إلى المخزن بثمن مرتفع تراوح حوالي 45 إلى للمبرد غالي 45 حتى 60 دينار. “فمنطقيا في فصل الشتاء خرج بسعر جملة بـ80 دينار”.

كما دعا التاجر، الدولة ووزارة التجارة باستخراج هذه المادة المخزن أو انتظار البصل الجديد حتى يكون انخفاض في الأسعار.

ومن جانبه، دعا رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، الأجهزة المعنية من أجل مغادرة المكاتب والنظر في هذه الظاهرة. التي وصفها بـ”الاستثنائية” –على حد تعبيره-. حيث قال “عيب أن يصل سعر البصل هذا الثمن”. تابعا “فبقدر إمكاننا جميعا الاستغناء عنه ، بقدر ما نشعر بالإستغباء في سوق وحشي و همجي”. مضيفا “كان 100 دينار وقلنا ناقص، ثم ارتفع لـ12 ألف وقلنا مخزون فقط، والآن 14 ألف، لا نقول إلا أنها مضاربة “.