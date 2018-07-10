البصمة الوراثية في ملفات العمرة بـ«الدراهم» بداية من الموسم المقبل

بعدما تقرر العمل بها رسميا واستثناء تأشيرات الحج من مستحقات ألف دينار

صلاحية البصمة 6 أشهر فقط وطالبو التأشيرة ملزمون بالتقرب من المراكز المختصة في كل مرة

يدخل رسميا إجراء البصمة الوراثية في استصدار تأشيرات العمرة والحج الموسم المقبل، حيث سيكون الجزائريون على موعد مع إلزامية التنقل إلى القنصلية السعودية بالعاصمة أو أحد فروعها الجهوية التي سيتم إنشاؤها خصيصا للتكفل بهذا الإجراء، أين تم تحديد حقوق العملية بـ1000 دينار لكل معتمر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن دخول إجراء البصمة الوراثية حيّز التنفيذ بداية من موسم العمرة المقبل، بعدما أحدثت جدلا كبيرا خلال الموسم الماضي ونفي السفارة السعودية حينها أن يكون الحجاج والمعتمرون معنيون بالعملية هذه السنة، وأن القرار يشمل فقط كخطوة أولى طالبي تأشيرات الزيارات العائلية والحكومية أو تأشيرات العمل وغيرها.

وستكون البصمة الوراثية صالحة لمدة 6 أشهر فقط، حسب ذات المصدر، أين سيكون المعتمرون وطالبو التأشيرات من قبل السفارة السعودية، مجبرون على التنقل إلى مقر القنصلية أو أحد فروعها الجهوية المقرر إنشاؤها على مستوى كل جهات الوطن الأربعة كلما أرادوا أداء العمرة أو فريضة الحج.

ومن المنتظر أن يتم إنشاء عدة مكاتب أو فروع جهوية لتلقي بيانات البصمة الوراثية، وذلك على مستوى الشرق والغرب والشمال والجنوب، هذه الأخيرة يمكن أن تحتضن مركزين اثنين، على أن تحتضن المركز الولاية التي سجلت أكبر عدد من المعتمرين أو الحجاج، الأمر الذي قد يسهل قليلا على سكان المناطق الجنوبية حتى لا تكون مضطرة للتنقل إلى العاصمة من أجل أخذ البصمة الوراثية.

وأشارت مصادر «النهار» إلى أن السلطات السعودية ستتكفل بمستحقات البصمة الوراثية في تأشيرات الحج، غير أن المعتمرين وكذا طالبي أصناف التأشيرات الأخرى على غرار تأشيرات العمل والزيارة والدراسة وغيرها سيكون أصحابها أمام حتمية تسديد 1000 دينار قيمة عملية رفع البصمة الوراثية من قبل الجهة المختصة التي ستتكفل باستقبال ملفات طلب تأشيرة المملكة العربية السعودية.

وتتعامل المملكة العربية السعودية في مختلف بلدان العالم عن طريق سفاراتها، بمبدأ البصمة الوراثية في منح التأشيرات بمختلف أنواعها، قبل قرار تطبيقها بداية من الموسم المقبل على الجزائريين طالبي التأشيرات السعودية، سواء المعتمرين أو الحجاج أو باقي أصناف التأشيرات الأخرى، حيث تم تحديد صلاحية البصمة الوراثية حسب مصدر «النهار» بـ6 أشهر فقط، مما سيجعل طالبي التأشيرة ملزمين بالتنقل وتسديد مستحقات عملية رفع البصمات مع كل طلب تأشيرة، ماعدا الحج الذي تم استثناؤه من مستحقات رفع البصمة الوراثية.