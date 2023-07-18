البصمة لصعود الطلبة الحافلات ودخولهم الإقامات الجامعية

نظم الديوان الوطني للخدمات الجامعية، الجلسات الوطنية حول إصلاح الخدمات الجامعية. والتي تقوم على 4 محاور أساسية بهدف عصرنة القطاع وتسهيل المهام أمام الإدارة والطلبة.

وأوضح الأمين العام للوزارة، عبد الحكيم بن تليس، أن “هذه الجلسات الوطنية تطرقت لمختلف المقترحات المرفوعة في شكل 4 محاور بعد اللقاءات المحلية والجهوية السابقة. والتي تضم رقمنة الخدمات، إثراء الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية، ومراجعة تكاليف الوجبات الغذائية، وتبسيط ملف المنحة”. مشيرا أنه سيتم النظر في اقتراحات الأطراف والشركاء.

كما تم اقتراح مجال النقل الجامعي، توفير جهاز إلكتروني لمراقبة صعود الطلبة للحافلات. إلى جانب استحداث بطاقة رقمية موحدة للطالب تضم مختلف الخدمات. وكذا إدراج خدمة الدفع الإلكتروني المسبق لحقوق النقل والإيواء.

وفيما تعلق بالإيواء، فدعا الشركاء إلى وضع نظام رقمي على مستوى مداخل الاقامات الجامعية يعتمد الكشف عن الهوية للسماح بولوج الأشخاص إلى الاقامات. عن طريق استعمال البصمة وملامح الوجه. وكذا اعتماد تطبيق التبليغ عن الأعطاب وطرح انشغالات الطلبة فيما يخص الصيانة.