البضائع المحجوزة أوالمصادرة أوالمتخلى عنها .. الحكومة تدرس شروط وكيفيات إتلافها 

درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أوالمصادرة أوالمتخلى عنها.

إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أوالمصادرة أوالمتخلى عنها.. الحكومة تدرست ش

وخلال الإجتماع قدّم وزير المالية مشروع تنفيذي سيسمح بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتعزيز الشفافية عند تسيير ومعالجة هذه الفئة من البضائع.