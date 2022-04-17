“البطاطا بشلاغمها”.. و”الغنمي” يتخطى 2000 دينار!

تعرف أسعار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها، ارتفاعا جنونيا هذه الأيام، حيث واصل سعر البطاطا الارتفاع إلى مستويات قياسية، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 140 دينار، مع احتمال كبير لتواصل ارتفاع سعرها خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب عيد الفطر.

الدجاج بـ 460 دينار ومن المحتمل أن يصل إلى 500 دينار مع اقتراب العيد

وفي جولة في السوق، فقد رصدت “النهار” وصول سعر اللحم “غنمي” إلى 2000 دينار، حيث كان قبل 48 ساعة 1800 دينار، أين أرجع التجار السبب إلى نقص الأعلاف وغلاء سعرها، مما أدى إلى رفع سعر الكيلوغرام الواحد، وبالنسبة للدجاج، فقد وصل سعره إلى 460 دينار، مع احتمال كبير أن يصل سعره خلال الأيام القادمة إلى 500 دينار.

الأسعار تواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والجزائريون تحت الصدمة

ووصف مواطنون أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان بالخيالية، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا مجابهتها. وراحوا يطالبون وزارة التجارة بضرورة التحرك لضبط السوق، إذ من غير المعقول أن يتغير سعر مادة واحدة في 24 ساعة بأكثر من 200 دينار.

وبالنسبة لأسعار الخضر الأخرى، فقد وصل سعر الفلفل إلى 220 دج، الطماطم 150 دج، الكوسة أو “القرعة” 130 دج، والبصل 80 دينارا.

وفيما يخص أسعار الفواكه، فقد عرفت استقرارا في الأسعار، لكن رغم ذلك، تبقى مرتفعة. حيث لا يزال سعر الكيلوغرام الواحد من التمر ابتداءً من 160 دج والموز أزيد من 400 دينار.

وأرجع الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أسباب هذا الارتفاع، إلى قانون العرض والطلب، وأكد في اتصال مع “النهار”، بأن أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة ثابتة، لكن المشكل الأساسي يكمن في تجار التجزئة، الذين انتهزوا الفرصة، على حد قوله.

وعلى الجهة المقابلة، أرجع التجار أسباب هذا الارتفاع إلى قانون العرض والطلب، فكلما توفرت السلعة انخفضت الأسعار والعكس.

مضيفين أن سوء الأحوال الجوية التي شهدها العاصمة خلال الأيام الأخيرة كانت سببا في ارتفاع أغلب أسعار الخضر والفواكه، إذ يجد الفلاح صعوبة في جني المحاصيل.