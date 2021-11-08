البطاطا بـ 50 دينارا بداية من الأسبوع المقبل

صرح الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي بداية من الاسبوع المقبل ستكون عملية تسويق البطاطا في الأسواق بـ 50 دينار افقط. وهذا لتكسير المضاربة التي التي عرفتها الاسواق الاشهر الاخيرة حيث وصل سعر البطاطا إلى 120 دينار.

وأوضح عليوي لدى نزوله ضيفا على “فوروم” القناة الإذاعية الأولى بخصوص سعر البطاطا قائلا: ” أعدكم باذن الله وبحسب ما تكلمت به مع الفلاحين أن تصبح أسعار البطاطا خلال الأسبوع المقبل 50 دينارا في كامل التراب الوطني.

وواصل الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المخزون جاهز لإخراجه إلى الاسواق وقال ” اليوم لدينا 30 ألف هكتار جاهزة في وادي سوف” كما أضاف عليوي الى الأحواض الصحراويةالأخرى ، البطاطا اليوم متوفرة في آفلو في البيض في الجلفة و في مناطق كثيرة جدا “.

وأشار عليوي إلى ان المضاربة في مادة البطاطا جاء بعد أن قام المضاربين بتعمد شراء المحاصيل قبل نموها حتى، وفي مساحات كبرى. كما تم تركها دون جني لأسابيع وهو ما فتح الباب لرفع الأسعار ، لكننا تفطنا للوضعية وراسلنا الفدرالية الوطنية للبطاطا، واليوم أصبحت الأمور منظمة “. يضيف الامين العام.