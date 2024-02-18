البطولة الإفريقية لـ”البادمنتون”.. ذهبية جديدة للجزائر في الزوجي مختلط

أهدى الشقيقان، كسيلة وتنينة معمري، الجزائر ميدالية ذهبية جديدة، في البطولة الإفريقية لـ”البادمنتون” الجارية بمصر، ما بين الـ 12 والـ 18 فيفري الجاري.

وجاء تتويج الشقيقان معمري، بالذهب في الزوجي مختلط. بعد الإطاحة بالثنائي المصري، ادهم الجمل وضحى هاني بنتيجة (21-23)، (21 – 16)، (21 – 11).

ويعتبر هذا التتويج الرابع على التوالي، للشقيقان معمري كسيلة وتنينة. والثاني للجزائر اليوم الأحد، بعد تتويج معمري كسيلة ويوسف صبري مدال، بذهبية الزوجي رجال.

كما توّج قبل ذلك، المنتخب الوطني لـ “البادمنتون”، باللقب القاري في مصر، بعد فوزه في النهائي أمام نيجيريا، الخميس الفارط، بنتيجة 3-2.