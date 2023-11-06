البطولة الافريقية للتايكواندو.. إسلام قطايفية يبلغ ربع النهائي

تأهل لاعب التايكواندو الجزائري، إسلام قطايفية، إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، الجارية وقائعها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ونجح البطل الجزائري، قطايفية في العبور إلى ربع النهائي، عقب فوزه في الدور الأول على نظيره الأنغولي بيرناردو جولينو بنتيجة 2-0.

للإشارة فإن المشاركة الجزائرية لم تحصد أي ميدالية إلى حد كتابة هذه الأسطر. في البطولة الإفريقية للتايكواندو، التي تحتضنها كوت ديفوار، يومي الـ 5 والـ 6 نوفمبر الجاري.