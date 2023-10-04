البطولة الافريقية للرماية.. أمين عجابي وهالة مجياح يحرزان ذهبية الزوجي

أحرز الثنائي الجزائري، أمين عجابي وهالة مجياح ذهبية الزوجي مختلط، في البطولة الإفريقية للرماية المقامة بمصر.

وجاء تتويج الثنائي الجزائري المختلط، بالمعدن النفيس في منافسة 10 أمتار، مسدس ضغط هواء.

وتستضيف مصر البطولة القارية، ما بين الـ 1 والـ 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة “الجزائر، أنغولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، مصر”.