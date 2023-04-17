البطولة العالمية للكاراتي.. الجزائر تحتل المركز الثاني في المنافسة

أنهى المنتخب الوطني للكاراتي دو مشاركته في البطولة العالمية، التي جرت فعالياتها بمدينة فانكوفر الكندية، بعد تحقيقة 5 ميداليات.

وفازت عناصر المنتخب الوطني للكاراتي دو بميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين وميداليو فضية، بتتويج كل من المصارعين:لميدون فلاح في وزن -84 كلغ ولزايد أسامة في وزن -75 كلغ بالميدالية الذهبية.

وتتويج فريق الكاتا حسب الفرق سيدات بالميدالية الفضية، بالإضافة لتتويج الثنائي رويشي نعيم عبد السلام في وزن -60 كلغ

و زيتوني أسامة في وزن +84 كلغ ميدالية برونزية.