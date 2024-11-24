البطولة العربية لـ “الكانوي كاياك والباراكانوي”.. ارتفاع رصيد الجزائر إلى 7 ذهبيات

ارتفع رصيد الجزائر في البطولة العربية لـ “الكانوي كاياك والباراكانوي” الجارية بالعاصمة التونسية، ما بين 22 و24 نوفمبر الحالي، إلى 7 ميداليات.

ونجحت اليوم الأحد، البطلة الصاعدة، سلمان شانيز، في معانقة المعدن النفيس، بعد تصدرها سباق وسطيات كانوي لمسافة 500 متر.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، توّجت واله مروى بالميدالية الذهبية في سباق وسطيات لمسافة 500 متر، إلى جانب ذهبية زوجي أواسط. المشكل من عبدالله بوقزولة ورسيم عليان في سباق 500 متر.

وكانت الجزائر، قد حصدت أمس السبت، في أول أيام البطولة العربية لـ ” الكانوي كاياك والباراكانوي” 4 ذهبيات. عن طريق الثنائي مروى ولاح وبختاوي دنيا في سباق زوجي وسطيات لمسافة 1000 متر.

إلى جانب ذهبية للثنائي بوقزولة عبد الله ورسيم عليان في سباق زوجي أواسط لمسافة 1000، وأخرى للثنائي آية فرفاد ومروى ولاح في سباق زوجي أكابر لمسافة 1000 متر. وذهبية البطل البارالمبي ابراهيم قندوز في سباق 200 متر أكابر.

ويتكون وفد الفريق الوطني من 17 جذافا (9 رجال-7 سيدات) بقيادة المدرب مالك عزاوون. فضلا عن ابراهيم قندوز، صاحب الميدالية البرونزية البارالمبية باريس 2024.