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الرياضة

البطولة العربية للسباحة.. صيود يتوج بذهبية 400 متر متنوع

بقلم محمد لمين صحراوي
البطولة العربية للسباحة.. صيود يتوج بذهبية 400 متر متنوع
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توّج بطل السباحة الجزائرية، جواد صيود، بميدالية ذهبية في البطولة العربية للسباحة (الحوض الكبير).

ونجح صيود، اليوم السبت. في إنهاء نهائي سباق الـ 400 متر متنوع رجال، في الصدارة، ليخطف بذلك، ذهبية البطولة الجارية وقائعها بأبو ظبي الإماراتية.

وانطلقت أمس الجمعة، منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة (رجال وسيدات) بمشاركة 140 سباحا وسباحة من 16 دولة عربية في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وتستمر المنافسات حتى 30 أكتوبر الجاري

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