البطولة العربية للسباحة.. نسرين مجاهد تتوج بذهبية 50 متر حرة

توّجت بطلة السباحة الجزائرية الصاعدة، نسرين مجاهد، بميدالية ذهبية جديدة في البطولة العربية للسباحة (الحوض الكبير).

ونجحت مجاهد، اليوم الأحد، في إنهاء نهائي سباق الـ 50 متر حرة سيدات، في الصدارة. لتخطف بذلك، ذهبية البطولة الجارية وقائعها بأبو ظبي الإماراتية.

وانطلقت أول أمس الجمعة، منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة (رجال وسيدات). بمشاركة 140 سباحا وسباحة من 16 دولة عربية في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وتستمر المنافسات حتى 30 أكتوبر الجاري.