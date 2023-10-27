البق يصل إلى إسبانيا

أطلقت الحكومة الإسبانية تحذيرا جديدا لشركات السكك الحديدية ومترو الأنفاق. باتباع جميع الطرق لحماية عربات القطارات من انتشار حشرات بق الفراش. الذي اجتاح عدد من القطارات فى فرنسا مما أثر على حركة السكك الجديدية فى باريس.

وأشارت صحيفة الإسبانيول الإسبانية إلى أن العاصمة مدريد أطلقت تحذيرات لمواجهة وباء انتشار البق الذي وصل إلى إسبانيا. خاصة في القطارات ومترو الأنفاق.

وقالت إن خدمات النقل في مجتمع مدريد مستعدة للتعامل مع تفشي بق الفراش. الذي يدمر فرنسا والذي بدأ في الوصول إلى إسبانيا.

ورغم أن مترو وتشيركانياس يؤكدان أنه لا يوجد حتى الآن أي إنذار في هذا الصدد. إلا أن شركات السكك الحديدية مستعدة للتعامل مع هذه المواقف في حالة حدوث ذلك.

ومن شركة رينيفى Renfe، على سبيل المثال، يؤكدون أنه لم يتم اكتشاف أي حالة.

ويؤكدون أن “بروتوكولات التنظيف والصيانة التي تطبقها الشركة تضمن أفضل الظروف الصحية والنظافة”.

ولهذا السبب فإن شركات الصيانة “في حالة تأهب مستمر” ولديها الوسائل اللازمة لاكتشاف أي خلل يحدث.

يحدث الشيء نفسه في مترو مدريد، حيث أوضحت مصادر أنه لا يوجد أي جديد في هذا الشأن. ورغم ذلك يتم تطهير وتنظيف جميع العربات يوميا.