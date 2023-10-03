البق ينتشر بشكل رهيب.. الفرنسيون يرمون أثاثهم وأفرشتهم !

قام، فرنسيون في مختلف أنحاء البلاد، والتي تشهد انتشار رهيب لحشرة البق في فرنسا، برمي أفرشتهم وأثاثهم في الشوارع.

كما، انتشرت في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” و”الانستغرام”، مقاطع فيديو، وصور تظهر أفرشة وأثاث مرمي في الشوارع. بسبب احتوائه على كميات هائلة من حشرة البق.

ودعت من جهتها، منظمة حماية المستهلك، إلى أخذ الحيطة والحذر والوقاية المحلية.

وزارة الصحة تصرح.. !

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة وجود حشرة “بق الفراش ” في الجزائر.

وأشار وزير الصحة في تصريحه أن المصالح الرقابية موجودة على مستوى كل المعابر الحدودية بالموانئ والمطارات لمنع انتشاره.

صحفي فرنسي يتهم اللاجئين وردود قوية !

اتهم، الصحفي الفرنسي باسكال برود، اللاجئين غير النظاميين، أنهم السبب في انتشار الظاهرة في فرنسا. وذلك على خلفية سؤاله حول العلاقة المحتملة بين عودة ظهور بق الفراش بالهجرة غير النظامية.

وأعلن عدد من النواب في فرنسا رفع شكوى ضد صحفي ربط بين انتشار “بق الفراش” في الأماكن العامة. والنظافة الشخصية للاجئين غير النظاميين بفرنسا، ووصفوا تلك التعليقات بـ “العنصرية”.

ووفق وسائل إعلام محلية، قرّر عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي باسكال برود، لدى الهيئة التنظيمية للاتصالات السمعية والبصرية والرقمية.

ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق انتشار البق في دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات.

وأدى انتشار الحشرة إلى بروز نقاش في فرنسا، بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات. قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل.