البكالوريا.. التلاميذ يراهنون على الفيزياء واللغات والميكانيك

سيكون تلاميذ البكالوريا، شعب العلمية واللغات والرياضيات خلال اليوم الخامس والأخير، من الامتحان المصيري، على موعد مع 3 مواد أساسية. ويجتاز العلميين، “العلوم الفيزيائية”، وشعبة “اللغات الأجنبية” مواد الإسبانية والألمانية والإيطالية، حسب الاختيار، وشعبة “الرياضيات التقنية” مواد الهندسة المدنية والميكانيكية.

واجتاز، أمس الأربعاء، تلاميذ البكالوريا في اليوم الرابع، امتحان مادتي التاريخ والجغرافيا، الذي كان بسيطا وفي متناول حتى التلميذ الضعيف. وهذا بشهادة المترشحين من مختلف الشعب وبشهادة الأساتذة الذين تفاجأوا من سهولة الأسئلة.

‫ورغم هذا، فإن التلاميذ في كل من شعبتي “التسيير والاقتصاد” و”الفلسفة”، تجنبوا الإجابة عن موضوع “الجزائر” وفضّلوا موضوع “الحرب الباردة”. وهذا بحجة أن سلم التنقيط الخاص به صارم، وأيّ خطأ سيحرمهم من التحصل على العلامة.

وحسب تصريحات التلاميذ، فإن تجنبهم لـ”تاريخ الجزائر”، باعتبار أن الموضوع يتضمن تواريخ عديدة من جهة. إضافة إلى الصرامة في التصحيح، وهي الفكرة “الخاطئة” التي تتبادر إلى أذهان جميع الممتحنين.

ويجتاز، منذ الأحد، التلاميذ اختبارات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، بأزيد من 731 ألف مترشح، حيث تم توزيعهم على 2528 مركز. وتجري الامتحانات لهذه الدورة، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أين تم وضع بروتوكول صحي للحد من الوباء.

وبلغ تعداد المترشحين، 723.731 مترشحا، سيجتازون امتحان البكالوريا من 20 إلى 24 جوان،يمثلون 459.545 مترشح متمدرس، منهم 180.833 ذكور و278.712 إناث. فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 178 . 272 مترشح (099 . 140 من الذكور و 079 . 132 من الإناث).

ويجتاز 5084 مترشحا محبوسا امتحانات البكالوريا ، ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة. ومن بين هذا العدد الإجمالي، تم إحصاء “4977 محبوسا و107 محبوسة، موزعين على 47 مؤسسة عقابية معتمدة.

ووفق المصدر نفسه، يتم إغفال أوراق الإجابات الخاصة ببكالوريا 2021 على مستوى 18 مركزا. وتوزع بعدها على 87 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين. وسيتم بداية من 1 جويلية، فتح مراكز التصحيح، وتستمر إلى غاية الـ19، وتخصيص مركز واحد وطنيا لإعلان نتائج الإمتحانات.