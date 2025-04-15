البليدة:ضبط أكثر من ألف و800 كبسولة مؤثر عقلي ومبالغ مالية

تمكنت الشرطة القضائية بالأمن الحضري أولاد يعيش بالبليدة من ضبط شابين على متن دراجة نارية. بصدد ترويج كمية من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان الشرطة القضائية للولاية، فقد وردت معلومات لدى عناصر الأمن الحضري أولاد يعيش بالبليدة بحي 1024 مسكن. تفيد بوجود شخصين على متن دراجة نارية يتنقلان وسط الأحياء حاملين كمية من المؤثرات العقلية لغرض بيعها.لتباشر مصالح الأمن تحرياتها بخصوص القضية، أين تم الترصد لهما و ضبطهما في حالة تلبس مع حجز :

1895 كبسولة مؤثر عقلي. إلى ضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع غير المشروع بقيمة (199000 دج) .

كما تم في العملية ضبط و إيقاف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و 28 سنة أحدهم من ذوي السوابق العدلية. ليتم تحويلهم و ضبط المحجوزات مع إنجاز ملفات قضائية عن تهمة نقل تخزين بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وجاءت العملية في إطار تواصل العمليات الأمنية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية البليدة من أجل التصدي للعصابات الإجرامية. و نشاطهم المشبوه في إطار ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية داخل الوسط الحضري.

حيث تواجه هذه الجماعات المشبوهة تصدي حقيقي من طرف عناصر الأمن خاصة في الفترات الليلية. بترا لنشاطهم الترويجي.