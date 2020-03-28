البليدة.. إتصالات الجزائر تؤكد “لن نقطع إشتراكات الأنترنت إلى غاية 4 أفريل القادم”

أكدت مؤسسة إتصالات الجزائر أنها لن تقطع الأنترنت عن زبائنها بولاية البليدة إلى غاية الـ4 أفريل القادم.

وأفادت إتصالات الجزائر، مساء يوم أمس الخميس في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه وبالإضافة إلى تأجيل قطع خطوط الهاتف الثابت وتمديد أجل تسديد الفواتير الهاتفية بثلاثين يوما إضافية ، نعلم زبائننا الكرام بولاية البليدة بأننا لن نقوم بقطع اشتراكات الأنترنت إلى غاية الـ 04 أفريل المقبل.

وأضافت المؤسسة، أن الزبائن المشتركين في خدمة الجيل الرابع 4G LTE عبر كامل التراب الوطني سيستفيدون من نفاذ غير محدود إلى شبكة الأنترنت بتدفق مخفض في حال استنفاذ الحجم الأولي.