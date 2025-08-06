البليدة: الشرطة تضبط أكثر من ألف مؤثر عقلي قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة من كشف نشاط أحد الأشخاص المشتبه فيهم في ترويج الأقراص المهلوسة وسط الشباب بأحد الأحياء بالبليدة.

و يتعلق الأمر بشاب عشريني يقطن في أحد الأحياء المجاورة، أين تم إلقاء القبض عليه متلبسا بترويج المؤثرات العقلية ، كما تم حجز كمية قدرت بـ 1080 قرص مهلوس كانت بداخل كيس بلاستيكي و هو على متن دراجة نارية .

حيثيات القضية تم متابعتها و التحقيق فيها بعد ورود معلومات تفيد بتواجد شخص مشتبه فيه يتردد على عدة أماكن بأحياء سكنية على مستوى مدينة أولاد يعيش و البليدة مستعملا دراجة نارية لتسهيل عملية نقل وتمرير تلك السموم

ليقوم عناصر الأمن بالترصد له وإيقافه متلبسا بترويج المؤثرات العقلية ، كما تم تحويل المعني قصد استكمال إجراءات التحقيق و بعد إنجاز ملف قضائي تم تقديمه أمام العدالة .