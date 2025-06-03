البليدة: تفكيك شبكة تمتهن النصب والشعوذة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص، تنشط في مجال النصب و الإحتيال باستعمال السحر والشعوذة.

التحقيق إنطلق عقب شكوى تقدمت بها سيدة رفقة إبنتها تفيدان فيها بتعرضهما للإحتيال من طرف أفراد الشبكة. الذين أوهموهما بقدرتهما على إزالة السحر مقابل تسليم مصوغات من المعدن الأصفر. ومبلغ مالي تم تحويله إلى أحد أفراد الشبكة عبر حسابه البنكي الشخصي.

وبعد إخطار نيابة محكمة البليدة المختصة إقليميا أصدرت هذه الأخيرة تعليمات بفتح تحقيق معمق في القضية.

وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الضبطية القضائية تحرياتها ما مكن من توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين. قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل باقي عناصر الشبكة

وأسفرت عملية التفتيش التي نفذت بإذن من النيابة عن ضبط وحجز مجموعة من المواد والأغراض المستعملة في طقوس الشعوذة. بالإضافة إلى صور شخصية يعتقد أنها تخص ضحايا ومصوغات ذهبية ومبلغ مالي يقدر بـ 440 ألف دينار جزائري.

وتبين من خلال التحريات أن من بين الموقوفين تجار مجوهرات كانوا يشترون المصوغات المسروقة من المشتبه فيهن.

وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال. وممارسة أعمال السحر والشعوذة وسلب أموال الغير إلى جانب الشراء وإخفاء أشياء مسروقة.