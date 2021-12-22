البليدة: توقيف شخص وحجز أكثر من 6 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة بفرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخص وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف شخص و حجز 6360 كبسولة من المؤثرات العقلية.

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وحش بشري يخطف طفل 4 سنوات ويعتدي عليه جنسيا لأيام بالبليدة

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية البليدة من تحرير طفل يبلغ من العمر 4 سنوات تم اختطافه من طرف كهل وحجز في منزله لمدة 4 ايام واغتصابه مما تسبب له صدمة كبيرة.

و حسب ذات المصدر فإن المتهم قام باستدراج الطفل إلى سيارته وتوجه به إلى منزله ومن تم الاعتداء عليه جنسيا.

مصالح الأمن الحضري الثالث رفقة عناصر فرقة حماية الاحداث التابعة لأمن ولاية البليدة، وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية الخاطف ومكان تواجده.

اين تمت مداهمة منزله وتحرير الضحية الذي كان تحت الصدمة، حيث تم عرضه على طبيب الشرعي والذي أثبت أن الطفل تعرض إلى اغتصاب بشكل وحشي لعدة مرات.

المتهم تم اقتياده لمقر الأمن لتحقيق معه قبل تسليمه إلى العدالة.

أب يحاول قتل ابنه الرضيع بعد ضربه بواسطة سيف ببن عاشور في البليدة

أقدم أب بحي بن عاشور التابع لبلدية البليدة على محاولة قتل ابنه الرضيع بواسطة سيف بعد ضربه على مستوى الرأس. مما سبّب له جروح عميقة وعجز لمدة 30يوما منحه إياه الطبيب الشرعي.

وحسب ذات المصدر، فإن الوحش البشري دخل في مناوشات كلامية مع زوجته لتتطور الأمور بسرعة، أين قام بضربها بلكمات على مستوى أنحاء جسمها.

قبل أن يدخل المتهم في هستيريا من الغضب والاعتداء على ابنه الرضيع وسط صراخ الأم.