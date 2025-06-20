البليدة.. حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية وتوقيف عدة أشخاص

أسفرت عمليتان أمنيتان نوعيتان نفذتهما مصالح أمن ولاية البليدة عن حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية والمخدرات. مع توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في ترويجها.

العمليتان تمتا في إطار الجهود المستمرة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة. لا سيما ما تعلق منها بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

إذ تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى وأمن دائرة وادي العلايق من تنفيذ تدخلين ناجحين. أسفرا عن حجز ما مجموعه 13500 كبسولة و2954 قرصا مهلوسا وثلاث صفائح من الكيف المعالج. بالإضافة إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج.

وفي تفاصيل العملية الأولى، أفاد البيان أن عناصر الشرطة القضائية تلقوا معلومات دقيقة حول نشاط شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات. ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف أربعيني كان على متن مركبة وبحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبمواصلة التحقيقات تم اكتشاف مخبأ بإحدى العمارات يحوي على 13500 كبسولة مهلوسة و340 غراما من الكيف المعالج. بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر قدّر بـ160 مليون سنتيم، ومركبة كانت تستعمل في نشاط الترويج.

أما العملية الثانية فقد مكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة واد العلايق من الإطاحة بمجموعة أشرار كانت بصدد ترويج المؤثرات العقلية بأحد الأماكن المعزولة. إذ تم ضبطهم في حالة تلبس وحجز 2954 قرصا مهلوسا. إلى جانب دراجة نارية تستعمل في عمليات النقل والبيع، واسترجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج.

استكمالا لإجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية تدين المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام النيابة المختصة.