البليدة.. فتح خطي نقل جديدين لفائدة قاطني المدينة الجديدة بوعينان

أعلنت الصفحة الرسمية لولاية البليدة، أنه سيتم ابتداء من يوم غد الاثنين افتتاح خطي نقل جديدين لفائدة قاطني المدينة الجديدة بوعينان. وحسب ما جاء في الصفحة، فإن الخط الأول: (3) حافلات، تربط المدينة الجديدة بوعينان (بدءا من عمروسة) نحو العاصمة (محطة تافورة).

الحافلـة الأولى: الانطلاق على الساعة 06:00 صباحا الحافلة الثانية: الانطلاق على الساعة 06:15 صباحا الحافلة الثالثة: الانطلاق على الساعة 06:30 صباحا آخر انطلاقة من محطة العاصمة (تافورة) على الساعة 18:00 مساء

أما الخط الثاني: حافلتان، ابتداء مدينة بوعينان (4500 مسكن) مرورا بوسط المدينة الجديدة نحو محطة القطار بوفاريك. الحافـة الأولى: الانطلاق على الساعة 06:20 صباحا. الحافلة الثانية: الانطلاق على الساعة 06:40 صباحا. آخر انطلاقة من محطة القطار بوفاريك على الساعة 18:00 مساءا