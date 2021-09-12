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البليدة.. فتح خطي نقل جديدين لفائدة قاطني المدينة الجديدة بوعينان

بقلم خالد زوبيري
البليدة.. فتح خطي نقل جديدين لفائدة قاطني المدينة الجديدة بوعينان
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أعلنت الصفحة الرسمية لولاية البليدة، أنه سيتم ابتداء من يوم غد الاثنين افتتاح خطي نقل جديدين لفائدة قاطني المدينة الجديدة بوعينان.
وحسب ما جاء في الصفحة، فإن الخط الأول: (3) حافلات، تربط المدينة الجديدة بوعينان (بدءا من عمروسة) نحو العاصمة (محطة تافورة).
الحافلـة الأولى: الانطلاق على الساعة 06:00 صباحا
الحافلة الثانية: الانطلاق على الساعة 06:15 صباحا
 الحافلة الثالثة: الانطلاق على الساعة 06:30 صباحا
آخر انطلاقة من محطة العاصمة (تافورة) على الساعة 18:00 مساء
أما الخط الثاني: حافلتان، ابتداء مدينة بوعينان (4500 مسكن) مرورا بوسط المدينة الجديدة نحو محطة القطار بوفاريك.
 الحافـة الأولى: الانطلاق على الساعة 06:20 صباحا.
 الحافلة الثانية: الانطلاق على الساعة 06:40 صباحا.
آخر انطلاقة من محطة القطار بوفاريك على الساعة 18:00 مساءا
ويبقى هذا المخطط قابل للتكييف حسب طلبات المواطنين وعدد المسافرين.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=985179
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