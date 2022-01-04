البليدة: نقل مريض على متن طائرة مروحية لتلقي العلاج
قامت الفرقة الجوية للحماية المدنية أمس الاثنين، بنقل مريض على متن إحدى طائرتها المروحية من ولاية بسكرة نحو البليدة لأجل العلاج الاستعجالي.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، فقد تم استقبال الفرقة على مستوى ملعب الشهيد حمود دايدي وسط مدينة البليدة من طرف قائد الوحدة الرئيسية.
لتتمكن بعدها فرقة التدخل من إجلاء المصاب بواسطة سيارة الاسعاف نحو مستشفى فرانتز فانون لاستكمال العلاج.
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احتراق حافلتين لنقل الطلبة بخزرونة
كما تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية البليدة من اخماد حريق على مستوى حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة.
وفي هذا السياق أفاد بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة بالتدعيم من وحدتي بني مراد و أولاد يعيش من أجل إخماد حريق.
وهذا على مستوى حظيرة حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة. حيث تم إخماد الحريق و إنقاذ الحظيرة من وصول ألسنة اللهب إليها.
وأوضح البيان أنه تم إخماد الحريق الذي شب بحافلتين، دون تسجيل خسائر بشرية.
وحش بشري يخطف طفل 4 سنوات ويعتدي عليه جنسيا لأيام بالبليدة
كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية البليدة من تحرير طفل يبلغ من العمر 4 سنوات تم اختطافه من طرف كهل
وحجز في منزله لمدة 4 ايام واغتصابه مما تسبب له صدمة كبيرة.
و حسب ذات المصدر فإن المتهم قام باستدراج الطفل إلى سيارته وتوجه به إلى منزله ومن تم الاعتداء عليه جنسيا.
مصالح الأمن الحضري الثالث رفقة عناصر فرقة حماية الاحداث التابعة لأمن ولاية البليدة، وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية الخاطف ومكان تواجده.
اين تمت مداهمة منزله وتحرير الضحية الذي كان تحت الصدمة، حيث تم عرضه على طبيب الشرعي والذي أثبت أن الطفل
تعرض إلى اغتصاب بشكل وحشي لعدة مرات.
المتهم تم اقتياده لمقر الأمن لتحقيق معه قبل تسليمه إلى العدالة.