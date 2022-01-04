البليدة: نقل مريض على متن طائرة مروحية لتلقي العلاج

قامت الفرقة الجوية للحماية المدنية أمس الاثنين، بنقل مريض على متن إحدى طائرتها المروحية من ولاية بسكرة نحو البليدة لأجل العلاج الاستعجالي.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، فقد تم استقبال الفرقة على مستوى ملعب الشهيد حمود دايدي وسط مدينة البليدة من طرف قائد الوحدة الرئيسية.

لتتمكن بعدها فرقة التدخل من إجلاء المصاب بواسطة سيارة الاسعاف نحو مستشفى فرانتز فانون لاستكمال العلاج.

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كما تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية البليدة من اخماد حريق على مستوى حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة.

وفي هذا السياق أفاد بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة بالتدعيم من وحدتي بني مراد و أولاد يعيش من أجل إخماد حريق.

وهذا على مستوى حظيرة حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة. حيث تم إخماد الحريق و إنقاذ الحظيرة من وصول ألسنة اللهب إليها.

وأوضح البيان أنه تم إخماد الحريق الذي شب بحافلتين، دون تسجيل خسائر بشرية.

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